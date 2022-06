Oslo, premier norvegese: probabile attacco di estremisti islamici (Di sabato 25 giugno 2022) Conferenza stampa in inglese per il premier norvegese Jonas Gahr Stoere, in seguito all'attacco che ha ucciso due persone la notte del 24 giugno, in un locale LGBT della capitale Oslo. Si tratterebbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Conferenza stampa in inglese per ilJonas Gahr Stoere, in seguito all'che ha ucciso due persone la notte del 24 giugno, in un locale LGBT della capitale. Si tratterebbe ...

Pubblicità

gaiaitaliacom : Attacco terrorista ad Oslo provoca almeno due morti e 21 feriti. Il premier: “Attacco atroce contro innocenti” - ChiranAngelgela : RT @peacelink: #Stoltenberg ha protestato da giovane contro la guerra in #Vietnam, lanciando pietre contro l'ambasciata americana a Oslo; m… - buonweekend : RT @peacelink: #Stoltenberg ha protestato da giovane contro la guerra in #Vietnam, lanciando pietre contro l'ambasciata americana a Oslo; m… - pauligurize : RT @peacelink: #Stoltenberg ha protestato da giovane contro la guerra in #Vietnam, lanciando pietre contro l'ambasciata americana a Oslo; m… - peacelink : #Stoltenberg ha protestato da giovane contro la guerra in #Vietnam, lanciando pietre contro l'ambasciata americana… -