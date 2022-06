Osaka | tutto tranne che il tennis Naomi pensa al ritiro?

Pubblicità

officialnctita : RT @nctbubita: [23.06.22 2:35PM KST]#MARK ?? Update ????“Markfs, va tutto bene ??” ????“Perché è così sorprendente che siamo già in qualche m… - nctbubita : [23.06.22 2:35PM KST]#MARK ?? Update ????“Markfs, va tutto bene ??” ????“Perché è così sorprendente che siamo già in… - Panna975 : RT @CSaracco: I cibi più amati dai giovani di Tokyo e di Osaka sono il #sando, una sorta di panino che si mangia con le mani, e il curry gi… - CSaracco : I cibi più amati dai giovani di Tokyo e di Osaka sono il #sando, una sorta di panino che si mangia con le mani, e i… -

La Gazzetta dello Sport

Un'agenzia di management. Una media company in società con LeBron James. Insomma,. Tranne che giocare a tennis. Naomi, la giapponese ex numero 1 al mondo e campionessa di quattro titoli dello Slam, sembra allontanarsi sempre di più dalla carriera di tennista. Non è ...sta quindi nel riuscire a fermarsi prima che sia troppo tardi per "non andare oltre i limiti ... da Naomia Michael Phelps). "Purtroppo è così - riflette Scorcu -: a certi livelli sono ... Osaka, tanti affari e poco tennis. Il ritiro si avvicina Com’è partecipare all’asta dei tonni nel mercato del pesce più autentico di Osaka con una macchina fotografica e poche ore di sonno alle spalle ...Interpellata da Brooks Barnes del New York Times, Osaka – che nel frattempo ha dato forfait per ... di livello mondiale che competono ai massimi livelli. Come corollario di tutto ciò, il presidente ...