Oriella Dorella | “Ho danzato anche nuda per non per far vedere le cosce | era arte” La grande ballerina premiata al Novara Dance Experience

(Di sabato 25 giugno 2022) Ha sdoganato la danza classica nelle piazze e in tv. Il gala, al Teatro Coccia il 25 giugno, la premia per il suo coraggio ed ecletticità. Come innovatrice in un‘epoca in cui il balletto era qualcosa di elitario. E lei conferma: “Altro che tulle e coroncine! A Fantastico mi facevano ballare il tango. Ma sulle punte. E mi sono divertita moltissimo”. Siamo a cavallo fra i ’70 e gli ’80 e, étoile del teatro alla Scala di Milano, danza nei panni di Giulietta o di Aurora nella Bella Addormentata. La chiamata a “Fantastico”, il programma di varietà televisivo più seguito all’epoca, arriva improvvisa. Lei ci va d’istinto e ne diventa la protagonista classica. Una mattina, vedendo sul cuscino delle paillette fucsia, capisce che qualcosa è cambiato per sempre. Sono i ...