Omicron | il bollettino di oggi 25 giugno | 56 386 nuovi casi e 40 morti | positività al 21 | 8%

Scarica ilin PDFE' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior ... Il quadro conferma come la- 5, ormai prevalente anche sul territorio ligure, presenti un ... Omicron, Bassetti: "I bollettini dovevano essere adeguati alla situazione" Bollettino Covid Italia di oggi 25 giugno. Sono 56.386 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 40. Sono stati ...Sileri: "Casi in aumento ma non si va verso nuove restrizioni. L'ondata durerà qualche settimana" "Ci troviamo in presenza di un aumento importante dei casi, ma molto meno significativo a livello di r ...