Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | otto nuovi eventi aggiunti al programma! Non ancora raggiunto l’equilibrio di genere

(Di sabato 25 giugno 2022) Il programma dei Giochi Olimpici Invernali diincluderà un numero record difemminili e sarà l’edizione più vicina aldifino ad oggi, con il 47% di partecipazione femminile. Il programma è stato approvato dall’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale sulla base delle raccomandazioni dell’Olympic Program Commission, che ha valutato le proposte delle Federazioni Internazionali.sono statial programma, con una forte attenzione aldiin termini die quote per le donne. Questo approccio è in linea con l’obiettivo di ridurre i costi e la complessità di ospitare i ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Olimpiadi Milano-Cortina: Sala, Zaia&C. scrivono a Draghi: “Non ci sono soldi né sponsor”. Le solite lacrime di coc… - FondoItalia : Biathlon - Niente single mixed relay alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026; l'IBU: 'Siamo delusi' - sportface2016 : #MilanoCortina 2026 #Bach : 'Altra pietra militare per la parità di genere' - BiathlonAzzurro : L'ufficio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non ha aderito alla richiesta dell'IBU di integrare… - sportface2016 : #MilanoCortina2026: il Cio toglie il team event, inserite otto nuove gare -

... sport che tra l'altro esordirà allediCortina proprio fra quattro anni. Altra novità riguarderà lo skeleton , con la gara a squadra miste, mentre nello slittino farà la comparsa il ...... soprattutto guardando all'importante appuntamento delleinvernali del 2026, sono degli asset strategici per la crescita della reputazione della città. Oltre a questo,dovrà ...BERGAMO (ITALPRESS) - "Milano-Cortina 2026 Parlare di aspettative a quattro anni di distanza non è possibile, l'obiettivo è arrivarci nella miglior forma, in un arco di tempo simile cambiano tante co ...Per le Olimpiadi invernali del 2026, il Cio ha approvato otto nuove gare per promuovere la parità di genere: vediamo insieme quali sono ...