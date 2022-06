Nuovi aumenti in vista per le bollette: gas +27%, luce +17% (Di sabato 25 giugno 2022) Si preannunciano Nuovi rincari per le bollette, probabilmente a due cifre stando ai calcoli di Nomisma Energia. Gli aumenti erano nell'aria dopo l'impennata dei prezzi del gas sui mercati ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 25 giugno 2022) Si preannuncianorincari per le, probabilmente a due cifre stando ai calcoli di Nomisma Energia. Glierano nell'aria dopo l'impennata dei prezzi del gas sui mercati ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nuovi aumenti in vista nel terzo trimestre dell'anno per le bollette di luce e gas. Secondo le stime di Nomisma ene… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Bollette, la stima di Nomisma: in vista nuovi aumenti da luglio. Senza interventi del governo + 17% per la luce e + 27%… - pameladiverona : RT @petergomezblog: Bollette, la stima di Nomisma: in vista nuovi aumenti da luglio. Senza interventi del governo + 17% per la luce e + 27%… - petergomezblog : Bollette, la stima di Nomisma: in vista nuovi aumenti da luglio. Senza interventi del governo + 17% per la luce e +… - iamsalvonic : Nuovi aumenti di #luce e #gas per la metà di luglio.. arriveremo allo stremo! -