Nuova avventura per Gareth Bale: vicina la firma con il Los Angeles FC

Gareth Bale è vicinissimo alla firma con il Los Angeles FC. Come riportato pochi minuti fa dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il gallese è pronto ad iniziare una nuova avventura in MLS. L'ex esterno d'attacco del Tottenham indosserà la maglia del Los Angeles FC fino al giugno 2023. Questa esperienza gli permetterà di prepararsi al meglio per i Mondiali in Qatar dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il Real Madrid.

Bale-Los Angeles FC: un finale di carriera oltreoceano per il fuoriclasse gallese

Oramai andare a giocare gli ultimi anni di carriera negli USA sta diventando sempre di più una moda. Infatti, insieme ad Insigne e Chiellini, anche Bale si trasferirà oltreoceano.

