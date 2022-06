Nuoto, Thomas Ceccon ringrazia la squalifica di Ress ed è bronzo nei 50 dorso ai Mondiali. Vince Armstrong (Di sabato 25 giugno 2022) Una gloria in ritardo per Thomas Ceccon nei 50 dorso nella finale mondiale. Dopo il meraviglioso successo nella distanza doppia, l’azzurro ottiene un bronzo nei 50, la settima medaglia per il Nuoto italiano in questi Mondiali di Budapest, con il tempo di 24.51. Anche se il risultato sembrava dovesse essere un altro: nella distanza breve Thomas aveva toccato per quarto la piastra, con un tempo di cinque centesimi superiore alla semifinale di ieri pomeriggio, venendo beffato per due centesimi dal diciassettenne polacco Ksawery Masiuk. Ceccon sembra destinato a restare ai piedi del podio, ma tutto cambia improvvisamente. Qualcosa si stava fiutando poiché l’ufficializzazione dei risultati faceva fatica ad arrivare. All’improvviso arriva la notizia, ed è ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Una gloria in ritardo pernei 50nella finale mondiale. Dopo il meraviglioso successo nella distanza doppia, l’azzurro ottiene unnei 50, la settima medaglia per ilitaliano in questidi Budapest, con il tempo di 24.51. Anche se il risultato sembrava dovesse essere un altro: nella distanza breveaveva toccato per quarto la piastra, con un tempo di cinque centesimi superiore alla semifinale di ieri pomeriggio, venendo beffato per due centesimi dal diciassettenne polacco Ksawery Masiuk.sembra destinato a restare ai piedi del podio, ma tutto cambia improvvisamente. Qualcosa si stava fiutando poiché l’ufficializzazione dei risultati faceva fatica ad arrivare. All’improvviso arriva la notizia, ed è ...

