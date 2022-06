Nuoto, storica prima volta della 4×100 mista ai Mondiali! Impresa maiuscola, gli USA si inchinano (Di sabato 25 giugno 2022) Non si potevano chiudere meglio per l’Italia i Mondiali 2022 di Nuoto. Nella piscina della Duna Arena di Budapest Thomas Ceccon (51.93), Nicolò Martinenghi (57.47), Federico Burdisso (50.63) e Alessandro Miressi (47.48) hanno consegnato al Bel Paese il primo oro di sempre in un staffetta mista 4×100 in un Mondiale in vasca lunga (in vasca corta era invece già arrivato l’anno scorso ad Abu Dhabi). Una prestazione davvero pazzesca, che entra di diritto nella storia del Nuoto italiano. E oltre all’oro, c’è di più. Il quartetto azzurro è riuscito infatti anche ad eguagliare il record europeo fatto segnare dalla Gran Bretagna ai Giochi Olimpici di Tokyo (3:27.51), a conferma della grandezza del risultato odierno dei nostri portacolori. Nuoto, I SIGNORI DELLE ACQUE! Ceccon, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Non si potevano chiudere meglio per l’Italia i Mondiali 2022 di. Nella piscinaDuna Arena di Budapest Thomas Ceccon (51.93), Nicolò Martinenghi (57.47), Federico Burdisso (50.63) e Alessandro Miressi (47.48) hanno consegnato al Bel Paese il primo oro di sempre in un staffettain un Mondiale in vasca lunga (in vasca corta era invece già arrivato l’anno scorso ad Abu Dhabi). Una prestazione davvero pazzesca, che entra di diritto nella storia delitaliano. E oltre all’oro, c’è di più. Il quartetto azzurro è riuscito infatti anche ad eguagliare il record europeo fatto segnare dalla Gran Bretagna ai Giochi Olimpici di Tokyo (3:27.51), a confermagrandezza del risultato odierno dei nostri portacolori., I SIGNORI DELLE ACQUE! Ceccon, ...

Milanistiblog : Giornata storica per lo sport italiano ai mondiali di nuoto. Vediamo la Gazzetta in prima pagina domani... - Silvia_Majoraj : RT @Olty86: Una giornata storica per il nuoto italiano! Complimenti ???? #Budapest2022 - ChisariChiara : RT @Olty86: Una giornata storica per il nuoto italiano! Complimenti ???? #Budapest2022 - Olty86 : Una giornata storica per il nuoto italiano! Complimenti ???? #Budapest2022 - Freeda_sunny : Questa é stata una giornata storica per l'Italnuoto. Questa edizione é stata storica 10 medaglie, 1 WR, 1 ER E rico… -