Nuoto | Paltrinieri è oro ai mondiali di Budapest nei 1500 stile libero

Pubblicità

Eurosport_IT : GREEEEEG D’OROOOOO!! ???? Che gara incredibile!!! Per un super Gregorio Paltrinieri arrivano l’oro e il record europ… - Eurosport_IT : Un’impresa da re quella di Paltrinieri: oro e record mondiale, un traguardo storico! ???? ?? #FINABudapest2022 | … - rtl1025 : ?? Oro di Gregorio #Paltrinieri nei 1500sl a #Budapest nell'ultima giornata dei #Mondiali di #nuoto, col primato eur… - Sleepy_Sab : RT @Eurosport_IT: GREEEEEG D’OROOOOO!! ???? Che gara incredibile!!! Per un super Gregorio Paltrinieri arrivano l’oro e il record europeo nei… - MaxSentenza : @FabrizioJuve10 @chicco_1990 @ferny77528037 @FrankRuJuve @frankleggiero @LuliLuis21 @miciogattomicio @mikelelomb… -

Uno strepitoso Gregoriofrantuma il record dei campionati e vince la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali didi Budapest 2022. Il suo oro è la medaglia che dà all' Italia il record di podi nelle ...AGI - Straordinaria impresa, quasi leggendaria, per Gregorioandato a conquistare l'oro nei 1500 stile libero ai Campionati mondiali didi Budapest al termine di una gara favolosa sotto l'aspetto tattico. Per 'SuperGreg' anche il nuovo record ...Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Giornata incredibile per il nuoto italiano! 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Mai vinto così tanto ad un mondiale! Immenso Greg Paltrinieri, oro e record europeo. Hai ragione, ...Gregorio Paltrinieri sempre più nella leggenda del nuoto mondiale. Ai mondiali di nuoto in corso a Budapest, l’atleta emiliano, ha letteralmente “asfaltato” la concorrenza nei 1500 stile libero chiude ...