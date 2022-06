Nuoto, oggi in tv ottava e ultima giornata Mondiali Budapest 2022: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 25 giugno 2022) Tutto pronto per l’ottava ed ultima giornata ai Mondiali di Budapest 2022 di Nuoto. Il programma del Nuoto in vasca volge al termine e l’Italia proverà a sfruttare le ultime occasioni per salire sul podio: fari puntati soprattutto sulla finale dei 1500 metri di Gregorio Paltrinieri, ma anche sui 50 rana di Benedetta Pilato. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di sabato 25 giugno si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI giornata IL PROGRAMMA DI SABATO 25 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA Nuoto: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Tutto pronto per l’edaididi. Il programma delin vasca volge al termine e l’Italia proverà a sfruttare le ultime occasioni per salire sul podio: fari puntati soprattutto sulla finale dei 1500 metri di Gregorio Paltrinieri, ma anche sui 50 rana di Benedetta Pilato. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di sabato 25 giugno si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di. SEGUI IL LIVE DIIL PROGRAMMA DI SABATO 25 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E ...

Pubblicità

FulvioPaglia : Gli ori e il record del mondo nel nuoto valgono pagina 28, 30 e 35 dei quotidiani sportivi di oggi. - zazoomblog : Nuoto Mondiali 2022 oggi: orari sabato 25 giugno calendario gare programma tv italiani in gara - #Nuoto #Mondiali… - zazoomblog : Nuoto artistico Mondiali 2022 oggi: orari 25 giugno calendario gare programma tv italiani in gara - #Nuoto… - zazoomblog : Nuoto artistico Mondiali 2022 oggi: orari 25 giugno calendario gare programma tv italiani in gara - #Nuoto… - zazoomblog : Nuoto Mondiali 2022 oggi: orari sabato 25 giugno calendario gare programma tv italiani in gara - #Nuoto #Mondiali… -