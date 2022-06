Nuoto: Mondiali, Italia oro nella 4x100 mista maschile (Di sabato 25 giugno 2022) Budapest, 25 giu. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 mista maschile ai campionati del mondo di Budapest. Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi chiudono in 3'27"51, nuovo primato europeo. Argento agli Stati Uniti (3'27"79) e bronzo alla Gran Bretagna (3'31"31). Per l'Italia è il quinto oro nel Nuoto ai campionati del mondo. Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Budapest, 25 giu. - (Adnkronos) - L'vince la medaglia d'orostaffettaai campionati del mondo di Budapest. Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi chiudono in 3'27"51, nuovo primato europeo. Argento agli Stati Uniti (3'27"79) e bronzo alla Gran Bretagna (3'31"31). Per l'è il quinto oro nelai campionati del mondo.

