Nuoto Mondiali Budapest 2022, Italia da impazzire: Paltrinieri da leggenda nei 1500, oro storico anche per la 4×100 mista uomini (Di sabato 25 giugno 2022) Gregorio Paltrinieri è, ancora una volta, nella storia! Una prestazione leggendaria da parte di Super Greg, che ha dominato i 1500 ai Mondiali di Budapest 2022 con un clamoroso tempo di 14:32.80, nuovo record europeo grazie al quale ha polverizzato tutti i suoi avversari. Nulla da fare per Bobby Finke e Florian Wellbrock, costretti a rincorrere a distanza sin dalle prime bracciate. Una gara senza storia dal primo all'ultimo metro, e che permette al campione azzurro di prendersi una rivincita enorme dopo le critiche giunte al termine della gara degli 800, come dichiara lui stesso a bordo vasca: "Lo sapevo che potevo fare bene, lo sapevo che potevo vincere due ori in vasca, poi l'800 è andato così e ho pensato che oggi piuttosto morivo in vasca ma volevo dare il massimo. I miei amici ...

