Nuoto Mondiali Budapest 2022, i risultati: le staffette miste azzurre in finale (Di sabato 25 giugno 2022) L’obiettivo è raggiunto per la spedizione azzurra in queste ultime batterie del programma di Nuoto in vasca ai Mondiali di Budapest. Gli azzurri della 4×100 mista, al maschile e al femminile, sono in finale. Gli uomini, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, non forzano, si prendono il pass per le finali col terzo tempo (3’32?02) dietro Stati Uniti (3’32?91) e Francia (3’32?98). In finale anche Australia, Gran Bretagna, Cina, Germania, Austria. Tutto facile quindi per Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Lorenzo Zazzeri. Bene anche Silvia Scalia, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro che conquistano la finale in 3’59?40, quinto tempo assoluto. Miglior tempo per l’Australia in 3’56?77, secondo crono per l’Olanda (3’57?48), terzo per la Svezia (3’57?81). In ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) L’obiettivo è raggiunto per la spedizione azzurra in queste ultime batterie del programma diin vasca aidi. Gli azzurri della 4×100 mista, al maschile e al femminile, sono in. Gli uomini, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, non forzano, si prendono il pass per le finali col terzo tempo (3’32?02) dietro Stati Uniti (3’32?91) e Francia (3’32?98). Inanche Australia, Gran Bretagna, Cina, Germania, Austria. Tutto facile quindi per Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Lorenzo Zazzeri. Bene anche Silvia Scalia, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro che conquistano lain 3’59?40, quinto tempo assoluto. Miglior tempo per l’Australia in 3’56?77, secondo crono per l’Olanda (3’57?48), terzo per la Svezia (3’57?81). In ...

