Nuoto | Mondiali 2022 | Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi | il duo delle meraviglie a Budapest

(Di sabato 25 giugno 2022) E’ calato il sipario suidiin vasca lunga a(Ungheria). La Duna Arena è stata teatro di sfide decisamente interessanti e l’Italia ha concluso la rassegna con una serie di record: primati di vittorie (5), medaglie (9) e finalisti (24). Il computo dei metalli parla chiaro: 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi e terzo posto alle spalle degli Stati Uniti e dell’Australia nel medagliere. Certo si è trattata di una competizione condizionata dall’assenza della Russia per le note vicende politiche, oltre che da alcune defezioni importanti come l’americano Caeleb Dressel e il britannico Adam Peaty. Resta il fatto che il Bel Paese mai si era spinto a tanto e ancora una volta, come era già accaduto tre anni fa a Gwangju (Corea del Sud), si è stati costretti ad aggiornare quanto già fatto in ...