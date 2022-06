Nuoto, Mondiali 2022: gli azzurri della 4×100 mista in Finale senza forzare (Di sabato 25 giugno 2022) In totale serenità. Cartellino timbrato dall’Italia nella 4×100 mista maschile nell’ultimo giorno di batterie nei Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga a Budapest (Ungheria). Gli azzurri, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo in questa specialità, hanno saputo ben gestire la situazione, andandosi a prendere il pass per la Finale con il terzo tempo di ingresso di 3:33.02 Il via del primatista del mondo, Thomas Ceccon (53.87), è stato decisamente tranquillo e, marcando stretto gli Stati Uniti (miglior crono delle heat in 3:32.91), Nicolò Martinenghi (59.50), Piero Codia (51.71) e Lorenzo Zazzeri (47.94) hanno centrato l’obiettivo. Un atto conclusivo nel quale gli States sono naturalmente favoriti, pur privi del loro asso Caeleb Dressel (ritiratosi un paio di giorni di fa dalla ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) In totale serenità. Cartellino timbrato dall’Italia nellamaschile nell’ultimo giorno di batterie neidiin vasca lunga a Budapest (Ungheria). Gli, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo in questa specialità, hanno saputo ben gestire la situazione, andandosi a prendere il pass per lacon il terzo tempo di ingresso di 3:33.02 Il via del primatista del mondo, Thomas Ceccon (53.87), è stato decisamente tranquillo e, marcando stretto gli Stati Uniti (miglior crono delle heat in 3:32.91), Nicolò Martinenghi (59.50), Piero Codia (51.71) e Lorenzo Zazzeri (47.94) hanno centrato l’obiettivo. Un atto conclusivo nel quale gli States sono naturalmente favoriti, pur privi del loro asso Caeleb Dressel (ritiratosi un paio di giorni di fa dalla ...

