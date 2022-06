Nuoto, Barelli: “Medaglie motivo d’orgoglio per lo sport italiano” (Di sabato 25 giugno 2022) Paolo Barelli, presidente della FederNuoto, ha commentato gli splendidi risultati ottenuti dagli azzurri ai Mondiali di Budapest: “Le Medaglie e l’impegno di staff e ragazzi sono motivo d’orgoglio per lo sport italiano. Tali risultati misurano la consapevolezza del movimento acquatico. E non dimentichiamo che domenica inizieranno le gare di fondo e tuffi, oltre alla pallaNuoto con le rispettive squadre che hanno cominciato bene“. Barelli ha poi proseguito: “Il nostro vanto più importante è la ciclicità dei risultati, frutto del lavoro portato avanti dalle società e coordinato dalla federazione. Congratulazioni a Nuoto e Nuoto sincronizzato e in bocca al lupo a tutti gli azzurri ancora impegnati“. ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Paolo, presidente della Feder, ha commentato gli splendidi risultati ottenuti dagli azzurri ai Mondiali di Budapest: “Lee l’impegno di staff e ragazzi sonoper lo. Tali risultati misurano la consapevolezza del movimento acquatico. E non dimentichiamo che domenica inizieranno le gare di fondo e tuffi, oltre alla pallacon le rispettive squadre che hanno cominciato bene“.ha poi proseguito: “Il nostro vanto più importante è la ciclicità dei risultati, frutto del lavoro portato avanti dalle società e coordinato dalla federazione. Congratulazioni asincronizzato e in bocca al lupo a tutti gli azzurri ancora impegnati“. ...

