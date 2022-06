Nuoto artistico | Lucrezia Ruggiero | “Due ori al mio primo Mondiale | che emozione”

Pubblicità

Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - Eurosport_IT : ITALIA SUL TETTO DEL MONDOOOOOOOO! ???? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero totalizzano 89.2685 punti e conquistan… - fanpage : Vinciamo noi, ancora noi! ?? ???? Medaglia d’oro nel nuoto artistico grazie alla coppia formata da #GiorgioMinisini e… - aaaa90977459 : RT @Eurosport_IT: ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico ai Mon… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico ai Mon… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Il Brasile termina la routine con 81.6667 punti (24.5000 di esecuzione, 32.6667 di impressione artistica e 24.5000 di difficoltà). 15.05 Tocca al ...Giornata conclusiva di gare dei XIX Mondiali dialla Szechy sull'Isola Margherita di Budapest (Ungheria). Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero avevano voglia di concedere il bis dopo l'oro nel duo misto tecnico. Il loro esercizio ...Bis d'oro per Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero ai campionati del mondo di nuoto sincronizzato di Budapest. Gli azzurri, già iridati nel tecnico, trionfano anche nel libero con 90.9667 punti (27.2 ...Per l'Italia si sono appena spalancate le porte della Storia sull'Isola Margherita di Budapest. La firma, ancora una volta, è arrivata dalla straordinaria ...