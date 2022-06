Notte romantica, sagre e concerti sotto lo stelle: il week-end in provincia (Di sabato 25 giugno 2022) Sono numerose le iniziative organizzate nel week-end in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la Notte romantica a Lovere, tante sagre in diverse località e concerti sotto le stelle. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 25 e domenica 26 giugno. ALBINO – Ad Albino torna il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce – “La fròsca al mài”, ad Albino serata d’altri tempi – Sagra popolare a Vall’Alta di Albino ARDESIO – Vespa rock, ad Ardesio tre giorni di cucina, musica e divertimento BAGNATICA – Aggregazione e inclusione, giornate speciali a bordo di un Boeing 737 CAPRINO BERGAMASCO – Cucina, musica e divertimento: “Festa insieme” a Caprino CARAVAGGIO – “Il Castello Armonico”, a Caravaggio concerto di Viviana ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 giugno 2022) Sono numerose le iniziative organizzate nel-end in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano laa Lovere, tantein diverse località ele. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 25 e domenica 26 giugno. ALBINO – Ad Albino torna il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce – “La fròsca al mài”, ad Albino serata d’altri tempi – Sagra popolare a Vall’Alta di Albino ARDESIO – Vespa rock, ad Ardesio tre giorni di cucina, musica e divertimento BAGNATICA – Aggregazione e inclusione, giornate speciali a bordo di un Boeing 737 CAPRINO BERGAMASCO – Cucina, musica e divertimento: “Festa insieme” a Caprino CARAVAGGIO – “Il Castello Armonico”, a Caravaggio concerto di Viviana ...

