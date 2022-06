Notizia bomba dall’Inghilterra, offerta a sorpresa per Cristiano Ronaldo! I dettagli (Di sabato 25 giugno 2022) Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento della carriera di forti riflessioni. Dopo l’esperienza bianconera, deludente a livello di traguardi collettivi, il portoghese ha scelto di tornare al Manchester United. Sotto la guida di Solskjaer prima e Rangnick poi i Red Devils non hanno brillato e hanno anche mancato la qualificazione alla Champions League. Nonostante il recente arrivo di ten Hag sulla panchina, Ronaldo continua a nutrire dubbi sul possibile andamento della squadra. Ricordiamo, infatti, che il Manchester ha perso a parametro zero sei giocatori tra cui Cavani, Paul Pogba e Mata. Ronaldo Chelsea United Come riporta David Ornstein, infatti, Todd Boehly ha incontrato Jorge Mendes in Portogallo la scorsa settimana. Il nuovo proprietario del Chelsea avrebbe accennato ad un possibile arrivo a Londra di Ronaldo, anche se comunque non è sicuro che i ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 giugno 2022)Ronaldo sta vivendo un momento della carriera di forti riflessioni. Dopo l’esperienza bianconera, deludente a livello di traguardi collettivi, il portoghese ha scelto di tornare al Manchester United. Sotto la guida di Solskjaer prima e Rangnick poi i Red Devils non hanno brillato e hanno anche mancato la qualificazione alla Champions League. Nonostante il recente arrivo di ten Hag sulla panchina, Ronaldo continua a nutrire dubbi sul possibile andamento della squadra. Ricordiamo, infatti, che il Manchester ha perso a parametro zero sei giocatori tra cui Cavani, Paul Pogba e Mata. Ronaldo Chelsea United Come riporta David Ornstein, infatti, Todd Boehly ha incontrato Jorge Mendes in Portogallo la scorsa settimana. Il nuovo proprietario del Chelsea avrebbe accennato ad un possibile arrivo a Londra di Ronaldo, anche se comunque non è sicuro che i ...

Pubblicità

fugommoso : @sakeoneedshelp non fa niente tesoro però se vuoi dimmi almeno chi è non puoi droppare una notizia bomba e poi non fare nulla ?? - StefanoVerre1 : @FBiasin Notizia bomba Fabri. - lil_bunnyJK : Tra jungkook che fa nuovi e batte i suoi stessi record con #LeftandRight e ora la notizia del 1° album di hobi e no… - GinGin_Tonic : Mamma mia ma che notizia bomba cristazzo - blogtivvu : Chiara Ferragni e Achille Lauro verso Amici 22? La notizia bomba: ecco il possibile ruolo -