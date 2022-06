No alla violenza sui minori, la panchina gialla del Comitato Telesia (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Il Comitato Telesia ha ripristinato una panchina colorandola di giallo: un messaggio per dire No a ogni forma di violenza sui bambini. “Insieme al gruppo di volontari che animano il Comitato abbiamo ritenuto di posizionarla in piazza Minieri che è uno dei luoghi centrali della nostra città – ha spiegato Il presidente del Comitato Telesia, Renato Tommaselli. Sulla panchina abbiamo riportato la frase “il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini”. Ringraziamo il comune di Telese Terme per il patrocinio e il sindaco Giovanni Caporaso per la sua presenza e supporto”, ha concluso Renato Tommaselli. Da parte sua il sindaco si è complimentato con il Comitato, “sempre ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Ilha ripristinato unacolorandola di giallo: un messaggio per dire No a ogni forma disui bambini. “Insieme al gruppo di volontari che animano ilabbiamo ritenuto di posizionarla in piazza Minieri che è uno dei luoghi centrali della nostra città – ha spiegato Il presidente del, Renato Tommaselli. Sullaabbiamo riportato la frase “il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini”. Ringraziamo il comune di Telese Terme per il patrocinio e il sindaco Giovanni Caporaso per la sua presenza e supporto”, ha concluso Renato Tommaselli. Da parte sua il sindaco si è complimentato con il, “sempre ...

