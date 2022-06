Nino Manfredi e l’amante Svetlana Bogdanova: “Ho riconosciuto dopo mia figlia Tonina” (Di sabato 25 giugno 2022) Una lunga battaglia durata 17 anni prima del sì della Corte d’Appello di Sofia che ha permesso a Tonina Manfredi, figlia di Svetlana Bogdanova, di ottenere il cognome che le spettava. La giovane, classe 1985, è infatti l’ultima dei quattro figli dell’attore, figlia avuta da una relazione proprio con la bella traduttrice e fan incontrata sul set in Bulgaria. La passione tra i due ha dato un frutto, Tonina, che ha dovuto combattere a lungo per vedere riconosciuti i propri diritti e anche l’appartenenza alla famiglia dell’attore che, secondo i bene informati, avrebbe incontrato solo una volta e senza ottenere molto. Nino Manfredi ha avuto tre figli – Roberta, Luca e Giovanna – dalla moglie Erminia Ferrari. In tanti anni di matrimonio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Una lunga battaglia durata 17 anni prima del sì della Corte d’Appello di Sofia che ha permesso adi, di ottenere il cognome che le spettava. La giovane, classe 1985, è infatti l’ultima dei quattro figli dell’attore,avuta da una relazione proprio con la bella traduttrice e fan incontrata sul set in Bulgaria. La passione tra i due ha dato un frutto,, che ha dovuto combattere a lungo per vedere riconosciuti i propri diritti e anche l’appartenenza alla famiglia dell’attore che, secondo i bene informati, avrebbe incontrato solo una volta e senza ottenere molto.ha avuto tre figli – Roberta, Luca e Giovanna – dalla moglie Erminia Ferrari. In tanti anni di matrimonio, ...

Pubblicità

UnaPaperaGialla : Voi che siete studiati, spegatemi una cosa: perchè Nino Manfredi (uno dei grandi del cinema italiano) fa sempre la parte dell'imbecille? ????? - SanremoAncheNoi : RT @RaiCultura: Da “Delia Scala Story” del 1968, Nino Manfredi propone uno sketch in cui interpreta il suo famoso personaggio del barista d… - RaiCultura : Da “Delia Scala Story” del 1968, Nino Manfredi propone uno sketch in cui interpreta il suo famoso personaggio del b… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#film oggi in #tv?? 14,25 #RaiMovie Nati stanchi con Ficarra e Picone, Luigi Maria Burruano 17,00 #RaiStoria Il cara… - TaorminaFilmFe1 : RT @nastridargento: Va a Carla Signoris il ‘Premio Manfredi 2022’ promosso dai Giornalisti Cinematografici Italiani con la famiglia Manfred… -