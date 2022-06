New York, manifestazione pro - aborto dopo la decisione della Corte suprema (Di sabato 25 giugno 2022) Centinaia di manifestanti per i diritti dell'aborto si sono radunati a New York dopo che i giudici hanno annullato il diritto all'aborto in una sentenza che ha cinque decenni di protezioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Centinaia di manifestanti per i diritti dell'si sono radunati a Newche i giudici hanno annullato il diritto all'in una sentenza che ha cinque decenni di protezioni ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - sbonaccini : Ritorno al Medioevo Negli Stati Uniti la Corte Suprema cancella prima una legge dello stato di New York sul contro… - Link4Universe : New York Times, 1988, sullo stato di emergenza per il riscaldamento globale e come bisognava urgentemente fare qual… - Kriste2013 : @imfrafallens Da mo', l'è sempre stata. L'America sono 52 stati di cui una trentina ancora sono rimasti ai padri pe… - AlbertHofman72 : Leggo della sentenza della Corte suprema dell'impero che ha cancellato una legge dello stato di New York che limita… -