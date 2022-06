Netflix annuncia taglio di altri 300 posti di lavoro

(Di sabato 25 giugno 2022)hato un’altra serie di tagli aidi, mentre è alle prese con il rallentamento della crescita e l’aumento della concorrenza. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Net flix trasformerà Squid Game in un reality show. La società è alla ricerca dei concorrenti Il gigante dello streaming, ha riportato la Bbc, ha dichiarato di voler tagliare300di– circa il 4% della sua forza– soprattutto negli Stati Uniti, dopo aver già tagliato 150 persone a maggio. Le mosse arrivano dopo che, ad aprile, l’azienda ha registrato la prima perdita di abbonati in più di un decennio. Nel tentativo di rilanciare la crescita, l’azienda sta studiando un servizio ad-supported e un giro di vite sulla ...

