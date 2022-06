Nations League | l' Italia torna al successo | 3 - 0 alla Slovenia

Pubblicità

Eurosport_IT : SENZA STORIA! ???????? Facile successo per l'Italia contro la Germania: gli azzurri trovano la quarta vittoria consec… - Eurosport_IT : CHE ITALIAAAAAA ???????? Le azzurre surclassano la Germania, 3-0 il finale per la 3a vittoria consecutiva in Nations L… - LidiaSticozzi : RT @SkySport: ULTIM'ORA VOLLEY NATIONS LEAGUE MASCHILE, ITALIA-SLOVENIA 3-0: gli Azzurri vincono 25-19, 25-16, 25-21 #SkySport #VNL #Volley… - PasqualeCacace5 : RT @Gazzetta_it: Nations League, l’Italia del #volley torna al successo: 3-0 alla Slovenia @VNL @Federvolley - Gazzetta_it : Nations League, l’Italia del #volley torna al successo: 3-0 alla Slovenia @VNL @Federvolley -

Italia - Slovenia 3 - 0 (25 - 19, 25 - 16, 25 - 21) L'Italia torna al successo in Nation, contro la Slovenia. Confermata la squadra che aveva perso contro il Giappone al tiebreak, ma lo spirto e l'efficacia sono molto diversi. Gli azzurri partono subito alla carica con Michieletto (...Gli azzurri dominano in questa prima parte di gara per la Volley2022. Il primo set si chiude sul punteggio di venticinque a diciannove, con un errore al servizio di Mozic che chiude ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Noi di OA Sport vi ringraziamo per essere stati con noi e per aver tifato insieme a noi per gli azzurri. L'appuntame ...L'Italia ha travolto la Slovenia con un perentorio 3-0 (25-19; 25-16; 25-21) nella Nations League 2022 di volley maschile, imponendosi nella rivincita della finale dell'ultima rassegna continentale. I ...