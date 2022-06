Napoli, un bimbo di 3 anni investito e ucciso davanti alla madre: l'autista aggredito dalla folla (Di sabato 25 giugno 2022) La tragedia in zona Cavalleggeri d’Aosta. Il conducente dell’auto, che ha rischiato il linciaggio, si è fermato per prestare i primi soccorsi al bambino, poi deceduto in ospedale per le gravi ferite Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 giugno 2022) La tragedia in zona Cavalleggeri d’Aosta. Il conducente dell’auto, che ha rischiato il linciaggio, si è fermato per prestare i primi soccorsi al bambino, poi deceduto in ospedale per le gravi ferite

