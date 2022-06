Napoli, primi sondaggi per Casale: intanto il Valencia insiste per Politano (Di sabato 25 giugno 2022) Il Napoli ha iniziato a sondare la pista che porta a Nicolò Casale, difensore classe ’98 del Verona. primi contatti tra le parti per capire le volontà e disponibilità del giocatore e del club veneto. Una soluzione alternativa che il club di De Laurentiis vuole darsi a Leo Skiri Ostigard, difensore ex Genoa di proprietà del Brighton, con il quale c’è una trattativa aperta per il trasferimento a titolo definitivo. Il Napoli quindi continua a cautelarsi sul mercato poichè il futuro di Koulibaly è sempre più in bilico. Il difensore è in scadenza nel 2023 e difficilmente arriverà il rinnovo con il Napoli vista l’offerta al ribasso fatta dal club. Il Barcellona non appena avrà risolto i problemi di liste e liquidità potrebbe spingere per il trasferimento in blaugrana già da questa sessione di calciomercato. ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Ilha iniziato a sondare la pista che porta a Nicolò, difensore classe ’98 del Verona.contatti tra le parti per capire le volontà e disponibilità del giocatore e del club veneto. Una soluzione alternativa che il club di De Laurentiis vuole darsi a Leo Skiri Ostigard, difensore ex Genoa di proprietà del Brighton, con il quale c’è una trattativa aperta per il trasferimento a titolo definitivo. Ilquindi continua a cautelarsi sul mercato poichè il futuro di Koulibaly è sempre più in bilico. Il difensore è in scadenza nel 2023 e difficilmente arriverà il rinnovo con ilvista l’offerta al ribasso fatta dal club. Il Barcellona non appena avrà risolto i problemi di liste e liquidità potrebbe spingere per il trasferimento in blaugrana già da questa sessione di calciomercato. ...

