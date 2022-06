Napoli, prima offerta del Valencia per Politano: 10 milioni (Di sabato 25 giugno 2022) Il Valencia offre 8 milioni al Napoli per Politano. Ballano ancora 8 milioni tra domanda e offerta per l’attaccante Primo contatto diretto tra Napoli e Valencia e prima offerta del club spagnolo per Matteo Politano. Come riporta Repubblica.it, gli spagnoli hanno offerto 10 milioni più bonus, mentre sono 18 milioni quelli richiesti da Aurelio De Laurentiis. L’esterno ex Inter ha chiesto la cessione per lo scarso feeling con Luciano Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Iloffre 8alper. Ballano ancora 8tra domanda eper l’attaccante Primo contatto diretto tradel club spagnolo per Matteo. Come riporta Repubblica.it, gli spagnoli hanno offerto 10più bonus, mentre sono 18quelli richiesti da Aurelio De Laurentiis. L’esterno ex Inter ha chiesto la cessione per lo scarso feeling con Luciano Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

