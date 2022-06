Napoli: Politano ha chiesto la cessione, su di lui c’è il Valencia di Gattuso (Di sabato 25 giugno 2022) Il Napoli si appresta a salutare Matteo Politano. L’esterno azzurro ha infatti chiesto la cessione alla società e per lui potrebbe anche aprirsi una pista all’estero. La Gazzetta dello Sport infatti, riporta stamattina che l’ex tecnico partenopeo Gennaro Gattuso vorrebbe ancora lavorare con lui, e portarlo quindi a Valencia per la sua nuova avventura. De Laurentiis però spara alto: 20 milioni di euro la richiesta azzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Ilsi appresta a salutare Matteo. L’esterno azzurro ha infattilaalla società e per lui potrebbe anche aprirsi una pista all’estero. La Gazzetta dello Sport infatti, riporta stamattina che l’ex tecnico partenopeo Gennarovorrebbe ancora lavorare con lui, e portarlo quindi aper la sua nuova avventura. De Laurentiis però spara alto: 20 milioni di euro la richiesta azzurra. SportFace.

