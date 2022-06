Napoli, per Deulofeu e Ostigard si gioca al ribasso: Giuntoli punta al prestito (Di sabato 25 giugno 2022) Diventato da poco papà, Cristiano Giuntoli sta allenando l'arte della pazienza che si rivela molto utile nelle trattative. Come un bravo sarto ha iniziato a cucire l'abito su misura a Luciano ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 giugno 2022) Diventato da poco papà, Cristianosta allenando l'arte della pazienza che si rivela molto utile nelle trattative. Come un bravo sarto ha iniziato a cucire l'abito su misura a Luciano ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : VIDEO | A Napoli arriva l'orologio di cortesia dedicato ai turisti contro gli scippi. L'idea è nata dopo il recente… - reportrai3 : È stata disposta la temporanea chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli per saturazione dell… - fattoquotidiano : M5s, l’epicentro della scissione è in Campania. A Napoli faida tra Di Maio e Fico. E per gli ex 5 stelle spunta l’i… - joyboy_000 : Zaza con il sinistrooooooooo La Juventus IN VANTAGGIO, Il gol di scudetto Quel minuto 88 rimarrà per sempre ???? JUVE… - LuiRispoli : Ieri all'Humaniter di #Napoli per presentare l'ultimo numero monotematico del mio periodico Questanapoli sul tema '… -