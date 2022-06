Pubblicità

Musica: 9mila per Gué a Milano, 'diffidate dalle imitazioni'

Gué è finalmente tornato sul palco. Dopo due anni di stop causa Covid è cominciato questa sera al Carroponte di Sesto San Giovanni, a due passi dalla 'sua' Milano e davanti a 9000 spettatori, il G ...Dalle 21,30, si darà spazio ai festeggiamenti in allegria con latargata 'Falsi d'autore', ... Musica: 9mila per Gué a Milano, 'diffidate dalle imitazioni' (ANSA) - MILANO, 25 GIU - Gué è finalmente tornato sul palco. Dopo due anni di stop causa Covid è cominciato questa sera al Carroponte di Sesto San Giovanni, a due passi dalla 'sua' Milano e davanti a ...