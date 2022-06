Motomondiale | Bagnaia | ' contento della pole | siamo stati veloci su pista non ideale per Ducati'

(Di sabato 25 giugno 2022) Assen, 25 giu. - (Adnkronos) - “Ieri ero, stamattina ho avuto qualche difficoltà con la moto ma l'abbiamo sistemata al meglio e abbiamo fatto ancora una volta molto bene. Le quarte libere sono state molto importanti perchériusciti da subito ad andare molto forte. Abbiamo preparato bene questa qualifica in unache non si adatta troppo alle nostre caratteristiche.riusciti ad essere veramentee dobbiamo esserne solo contenti”. Lo dice il pilotaFrancescodopo aver centrato laposition nel Gp d'Olanda ad Assen.

Dopo i buoni segnali nel venerdì di libere ,ha strappato quindi una pole position entusiasmante. Ora servirà una conferma nella gara, servirà un successo per riaprire la corsa a un Mondiale ...ASSEN - Franescosi prende la pole nel Gp di Olanda, undicesimo appuntamento del mondiale di ...Prestazione pazzesca di Pecco Bagnaia ad Assen, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2022. Il pilota piemontese, in sella a una Ducati Factory che oggi funziona a meraviglia, si prende il miglior ...GP Olanda Ducati MotoGP 2022 - Pecco Bagnaia continua a "macinare" pole position. Sullo storico tracciato del TT di Assen il pilota della Ducati ha centrato la 4^ pole stagionale, la 10^ in MotoGP, la ...