MotoGP GP Olanda 2022 | risultati e classifiche prove libere 3 | Aleix Espargaro il più veloce

Leggi su sportface

(Di sabato 25 giugno 2022) Ie ledella terza sessione dial GP d’di. Finalmente una sessione piena di sole, con pista e condizioni perfette. I tempi quindi continuano a scendere sempre di più, migliorandosi di più di 2 secondi rispetto al pomeriggio di ieri. Il miglior tempo è quello dello spagnolo(1:31.164), che precede il francese Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Buone prestazioni anche per Rins e Nakagami. Da segnalare una caduta proprio dinel finale, subito dopo aver stampato il suo miglior tempo, che gli regala comunque il primo posto. Per fortuna nulla di grave per lui. Sottolineammo poi come il fratello di, Pol, si sia ritirato ...