MotoGP, gara GP Olanda 2022 domani in tv in chiaro? Orario partenza e canale domenica 25 giugno (Di sabato 25 giugno 2022) domani domenica 25 giugno è il momento della terza e decisiva giornata al Gran Premio d'Olanda, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Ad Assen, il day 3 avrà inizio alle ore 9:40 per il warm-up. Alle 14, invece, semaforo verde per la gara. Tutto il Gran Premio d'Olanda sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La gara sarà trasmessa in differita in chiaro anche su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni ad Assen con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domenica 25 giugno Ore 9:40 – Warm-up Ore 14:00 – ...

