MotoGP, Bagnaia, il giro record che vale la pole ad Assen (Di sabato 25 giugno 2022) pole con record della pista ad Assen per Pecco Bagnaia, la quarta della stagione e la decima in top class: il pilota Ducati ha fermato il cronometro in 1:31.504, precedendo Quartararo (+0.116) e Martin (+0.204). Leggi su itasportpress (Di sabato 25 giugno 2022)condella pista adper Pecco, la quarta della stagione e la decima in top class: il pilota Ducati ha fermato il cronometro in 1:31.504, precedendo Quartararo (+0.116) e Martin (+0.204).

Pubblicità

fainformazione : MotoGP, anche in Olanda Bagnaia conquista la pole davanti a Quartararo Se in MotoGP la classifica del mondiale pil… - fainfosport : MotoGP, anche in Olanda Bagnaia conquista la pole davanti a Quartararo Se in MotoGP la classifica del mondiale pil… - OA_Sport : #MotoGP, gli highlights delle qualifiche del #DutchGP con la pole di #Bagnaia davanti a #Quartararo – VIDEO - lorenzo10469500 : MotoGP, la griglia di partenza del GP Olanda: pole da record per Bagnaia ad Assen - Sky Sport - harryhugmc : RT @poesiadeimotori: Guida un bolide verniciato di rosso, fa pole a raffica il sabato e la domenica prende sventole clamorose per motivi va… -