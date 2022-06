MotoGp | Bagnaia conquista la pole position in Olanda

(Di sabato 25 giugno 2022) Francesco ‘Pecco’ladel Gran Premio2022 ad Assen nella classe. Per il piemontese si tratta della quarta partenza al palo in questa stagione, la decima in carriera in top class. Il portacolori della Ducati gira in 1’31?504 precedendo il leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1’31?620) e lo spagnolo Jorge Martin (1’31?708) suo compagno di marca. Quarto posto per un’altra Ducati, quella di Marco Bezzecchi (Team vr46) che in 1’31?796 si lascia alle spalle lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró (1’31?868) e due compagni di marca l’australiano Jack Miller (1’32?124) e il francese Johann Zarco (1’32?175). (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo ...

