MotoGP Assen, Di Giannantonio: 'Stare nei venti sarebbe già un gran risultato' (Di sabato 25 giugno 2022) Il week - end di Assen fino ad ora è andato in controtendenza con quanto mostrato negli ultimi GP per Fabio Di Giannantonio, apparso non troppo veloce nè sul ritmo nè tantomeno sul giro secco, come ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 25 giugno 2022) Il week - end difino ad ora è andato in controtendenza con quanto mostrato negli ultimi GP per Fabio Di, apparso non troppo veloce nè sul ritmo nè tantomeno sul giro secco, come ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLE POSITION ?? 10^ pole in top class per Pecco I risultati ? - SkySportMotoGP : MotoGP, il giro da pole di Bagnaia ad Assen con il commento di Guido Meda. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP d'Olanda: le qualifiche e la pole in diretta LIVE da Assen #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #DutchGP - gponedotcom : All'uscita della curva 5 Jackass ha disturbato Maverick, e poiché è alla seconda infrazione di questo tipo dovrà ef… - codeghino10 : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Bagnaia polverizza il record di Assen e si prende la pole #DutchGP -