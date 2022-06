MotoE, Aegerter porta a casa un’emozionante gara-1 ad Assen! Casadei chiude terzo, Ferrari 4° (Di sabato 25 giugno 2022) Il primo atto della MotoE del Gran Premio d’Olanda 2022 si è da poco concluso con la vittoria di Dominique Aegerter: il pilota svizzero della Dynavolt Intact ha chiuso davanti a tutti gara-1, a dir poco emozionante, al termine degli otto giri previsti. Un continuo testa a testa, a volte anche lotta a tre come nel finale, sul traguardo, una corsa in bilico sino alla fine ma a conquistare i 25 punti è Aegerter precedendo Eric Granado (+0.072) e Mattia casadei (+0.081), che raggiunge il gradino più basso del podio; l’azzurro aveva iniziato l’ultimo giro in testa, ma nelle curve finali sia Aegerter che Granado hanno scelto le traiettorie giuste e determinanti per portarsi nelle prime due posizioni. Quarto posto per Matteo Ferrari, partito benissimo e ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Il primo atto delladel Gran Premio d’Olanda 2022 si è da poco concluso con la vittoria di Dominique: il pilota svizzero della Dynavolt Intact ha chiuso davanti a tutti-1, a dir poco emozionante, al termine degli otto giri previsti. Un continuo testa a testa, a volte anche lotta a tre come nel finale, sul traguardo, una corsa in bilico sino alla fine ma a conquistare i 25 punti èprecedendo Eric Granado (+0.072) e Mattiadei (+0.081), che raggiunge il gradino più basso del podio; l’azzurro aveva iniziato l’ultimo giro in testa, ma nelle curve finali siache Granado hanno scelto le traiettorie giuste e determinanti perrsi nelle prime due posizioni. Quarto posto per Matteo, partito benissimo e ...

