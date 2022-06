Moto3 | risultato FP3 GP Olanda | Guevara in vetta con 35 millesimi di vantaggio su Foggia

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) Si è scatenata nella FP3 l’attesissima sfida tra Izane Dennis. L’iberico precede per 35il nostro connazionale, unico al momento che sembra tenere il passo in quel di Assen () al dominatore del GP di Germania per quanto riguarda il Mondiale. L’italiano di Leopard impensierisce il #28 di Aspar, abile a confermarsi in 1.41.526. Terza piazza per Sergio Garcia, quarta per David Munoz (Boé SKX) che dopo aver dominato la scena sul bagnato ha saputo ritornare nella Top5 anche sull’asciutto. Quinta piazza per Tatuski Suzuki (Leopard) davanti a Ayumu Sasaki (Max Racing) e Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI), presenti nella prima parte della graduatoria insieme al britannico John McPhee (Max Racing), Riccardo Rossi (Boe) ed il turco Deniz Oncu (KTM). NASCAR Truck Series, ...