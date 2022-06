(Di sabato 25 giugno 2022) Jakeed Albertregalano una bellissima doppietta ad Aspar nelledel Gran Premio d’, 11ma tappa del Mondiale2022. Il britannico ha stabilito il giro più veloce in 1.37.736 con 11 millesimi di scarto sull’iberico Alberte 31 sul britannico Sam Lowes (Marc VDS). La Q2, sessione decisiva per l’ordine di partenza, è stata oltremodo interessante con ben quattro protagonisti in meno di un decimo. Segnaliamo infatti i +61 millesimi del giapponese Ai Ogura (Honda Asia), quarto ed abile a precedere l’iberico Alonso Lopez (Speed Up) e Jorge Navarro (Pons) Qualifica da dimenticare per i nostri connazionali, nessuno è stato in grado di posizionarsi nella prima parte della graduatoria. ‘Solo’Celestino, ...

Pubblicità

BomberYellow46 : Risultato Pronostico qualifiche #Moto2 ?? A. Fernandez > 3°?? ?? Canet > 6°? ?? Arenas > 2°?? #DeutschGP -

OA Sport

Unpressoché inaspettato per l'esperto bi - campione della, specie perché spesso utilizzato dalla Ducati come una sorta di collaudatore in pista nei fine settimana di gara e per ......bissato nell'ultima gara a Jerez - Dopo 4 giri, Zarco si ritrova così addirittura al ... 45 podi, 22 pole position, e soprattutto 2 titoli mondiali in. Ma c'è molto altro da sapere sul ... Moto2, risultato qualifiche GP Olanda: Dixon in pole su Arenas, 11mo posto per Vietti Jake Dixon ed Albert Arenas regalano una bellissima doppietta ad Aspar nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda, 11ma tappa del Mondiale Moto2 2022. Il britannico ha stabilito il giro più veloce in 1 ...Per il riminese un bel risultato, mentre l’altro alfiere del team faentino ... Q1 della Moto3 alle 12.35, della Moto2 alle 15.10.