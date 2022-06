Morte di Riccardo Magherini | il babbo Guido | “Governo italiano risponda a quesiti Cedu”

(Di sabato 25 giugno 2022)"non è stato picchiato, ha ricevuto due calci durante l'operazione, ma non avevano alcun legame con la sua, e non si è raggiunta la prova della loro finalità: se funzionali alla manovra di contenimento o ingiustificati". È la replica delalle osservazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'arresto dell'ex calciatore di 39 anni, morto in strada a Firenze il 3 marzo 2014 per arresto cardiocircolatorio L'articolo proviene da Firenze Post.

