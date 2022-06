Mondiali sincronizzato, bis da leggenda: Minisini-Ruggiero campioni nel libero (Di sabato 25 giugno 2022) Due medaglie d’oro nella stessa edizione dei Campionati del Mondo è un’impresa per pochi. Un evento quasi mitologico da tramandare a figli e nipoti. Il nuoto sincronizzato italiano in questi ultimi anni ci ha abituato a grandi imprese, ma questa le supera tutte. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, la nuova coppia del mix azzurro, fanno Bingo! Lunedì scorso campioni del mondo nel tecnico riportando il titolo in Italia quasi cinque anni dopo il primo successo di Minisini e Manila Flamini nell’edizione di Budapest 2017, ora campioni del mondo anche nel libero con 90.9667 punti (27.2 per l’esecuzione, 36.6667 d’impressione artistica, 27.1 per la difficoltà) e per la prima volta nella storia azzurra che finora era stata al massimo d’argento in questa specialità con ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022) Due medaglie d’oro nella stessa edizione dei Campionati del Mondo è un’impresa per pochi. Un evento quasi mitologico da tramandare a figli e nipoti. Il nuotoitaliano in questi ultimi anni ci ha abituato a grandi imprese, ma questa le supera tutte. Giorgioe Lucrezia, la nuova coppia del mix azzurro, fanno Bingo! Lunedì scorsodel mondo nel tecnico riportando il titolo in Italia quasi cinque anni dopo il primo successo die Manila Flamini nell’edizione di Budapest 2017, oradel mondo anche nelcon 90.9667 punti (27.2 per l’esecuzione, 36.6667 d’impressione artistica, 27.1 per la difficoltà) e per la prima volta nella storia azzurra che finora era stata al massimo d’argento in questa specialità con ...

