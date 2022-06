Mondiali nuoto, Paltrinieri vince la medaglia d'oro nei 1500 stile libero (Di sabato 25 giugno 2022) Oro di Gregorio Paltrinieri nei 1500sl a Budapest nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto, col primato europeo. Dopo la sconfitta negli 800, l'olimpionico azzurro è tornato sul... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 giugno 2022) Oro di Gregorioneisl a Budapest nell'ultima giornata deidi, col primato europeo. Dopo la sconfitta negli 800, l'olimpionico azzurro è tornato sul...

