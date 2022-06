Mondiali nuoto | Paltrinieri oro e record europeo nei 1500 stile libero

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - PotereaiSith : RT @sportface2016: #Nuoto, i telecronisti esplodono di gioia per l'oro da leggenda di Gregorio #Paltrinieri nei 1500 stile libero ai Mondia… - RobertoRenga : RT @Open_gol: La canzone scelta per l'esibizione è stata 'Beggin’' -

Clamorosa impresa di Gregorio Paltrinieri che domina la gara dei 1.500 stile libero aididi Budapest, in testa dalla prima all'ultima vasca e fino a 100 metri dal traguardo con tempi da record del mondo. Chiude in 14'32'80, inavvicinabile per tutti gli altri. Per lui ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Altre medaglie per l'Italia delnell'ultima giornata deidi Budapest . Una di queste è d' argento e l'ha conquistata Benedetta Pilato , seconda nella finale dei 50 rana dopo il . La 17enne tarantina non è riuscita a ...Roma, 25 giu. (askanews) - Fantastica Italia nella vasca di Budapest per i campionati del mondo di nuoto. Un fantastio Paltrineri è oro nei ...Seconda medaglia per Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto che si chiudono oggi in Ungheria. Dopo aver vinto i 100 Rana, superando ogni aspettativa, la tarantina ha chiuso seconda nei 50 Rana, la “sua ...