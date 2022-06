Mondiali nuoto Budapest, altro oro azzurro: show nel misto Minisini-Ruggiero (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo titolo mondiale per il duo misto azzurro ai Mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest . Dopo l’oro nel tecnico lunedì scorso, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero , si sono confermati oggi... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo titolo mondiale per il duoaidisincronizzato di. Dopo l’oro nel tecnico lunedì scorso, Giorgioe Lucrezia, si sono confermati oggi...

Pubblicità

Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Eurosport_IT : ??????????????????!!! ??????????? L'azzurro è in finale nei 50m dorso e non si ferma più: 24.46 è il nuovo il record italiano!… - fanpage : ORO! ORO! ORO! Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero conquistano un'altra straordinaria medaglia d'oro nei Mondiali… - Agenzia_Ansa : Secondo titolo mondiale per il Duo Misto azzurro ai mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest. Dopo l'oro nel tec… -