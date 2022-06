Mondiali, è il giorno delle staffette. Anche Pilato e Paltrinieri per le medaglie (Di sabato 25 giugno 2022) Anche le staffette 4x100 miste sono promosse in finale e l'Italia chiude l'ultima sessione di batterie dei Mondiali di Budapest in corsia con 21 finali. Le ultime due appunto dai quartetti. La 4x100 ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 giugno 2022)le4x100 miste sono promosse in finale e l'Italia chiude l'ultima sessione di batterie deidi Budapest in corsia con 21 finali. Le ultime due appunto dai quartetti. La 4x100 ...

Pubblicità

infoitsport : Pallanuoto, Mondiali 2022: è il giorno di Italia-Spagna, match fondamentale per volare ai quarti - chiaranotnasti : 12 anni fa facevo l’orale di terza media e avevo portato lo sport per via dei mondiali in Sudafrica (di cui eravamo… - zazoomblog : Pallanuoto Mondiali 2022: è il giorno di Italia-Spagna match fondamentale per volare ai quarti - #Pallanuoto… - OA_Sport : Anche il Settebello cerca il pass diretto per i quarti! - angiuoniluigi : RT @fanpage: #AnitaAlvarez per la prima volta rivela cosa è accaduto in quei drammatici momenti e cosa capita spesso in piscina https://t.c… -