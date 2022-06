Mondiali di nuoto, Paltrinieri re dei 1500 trascina l’Italia. A Budapest azzurri chiudono con nove medaglie, mai così tante. Greg: “Mi quotavano a 26, eccoli accontentati” (Di sabato 25 giugno 2022) Argento della Pilato nei 50 rana, la campionessa dei 100 battuta dalla lituana Meilutyte. Ceccon perde il bronzo nei 50 dorso: tolta la squalifica allo statunitense Ress che era arrivato primo Leggi su lastampa (Di sabato 25 giugno 2022) Argento della Pilato nei 50 rana, la campionessa dei 100 battuta dalla lituana Meilutyte. Ceccon perde il bronzo nei 50 dorso: tolta la squalifica allo statunitense Ress che era arrivato primo

Pubblicità

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - SMSNEWSOFFICIAL : MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2022: Oro per Gregorio Paltrinieri nei 1500 e per la staffetta 4×100 mista maschile, arg… - prnzfrttriserva : RT @sportface2016: +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI RECO… -