Mondiali di nuoto | l’Italia non smette di stupire | oro e record europeo anche nella 4×100 mista uomini

Leggi su open.online

(Di sabato 25 giugno 2022)è ancora sul podio di Budapest. Nell’ultima gara per la categoria maschile deidiin corso in Ungheria, la squadra italiana dellaè riuscita a strappare una medaglia d’oro, battendo Stati Uniti e Gran Bretagna. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno segnato un tempo di 3:27.51, nuovo. Con le vittorie registrate nel pomeriggio, questa è diventata la decima medaglia per gli Azzurri. June 25, 2022 Leggidi, oro (e) nei 1500 stile per Gregorio Paltrinieri: «Ero pronto a morire in vasca» Ancora oro nel...