Mondiali di nuoto | Gregorio Paltrinieri sul tetto del mondo | oro nei 1500 sl e record europeo

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ORO E RECORD EUROPEO?? ???????Gregorio Paltrinieri trionfa nei 1500 stile libero ai Mondiali di Budapest cancellando così l… - ildicece : RT @Ansa_ER: Mondiali nuoto: oro Paltrinieri nei 1500, con primato europeo. Azzurro domina la gara, torna campione iridato dopo 5 anni #ANS… -

Oro di Gregorio Paltrinieri nei 1500sl a Budapest nell'ultima giornata deidi, col primato europeo. Dopo la sconfitta negli 800, l'olimpionico azzurro è tornato sul gradino più alto del podio nella distanza più lunga dopo gli ori 2015 e 2017 e il bronzo nel ...Un uomo solo al comando, un uomo d'oro: Gregorio Paltrinieri compie un capolavoro mondiale e fa tremare - mai come stavolta, per 1475 metri - il record mondiale del cinese Sun Yang fermo al 2012. Greg ...Roma, 25 giu. (askanews) - Fantastica Italia nella vasca di Budapest per i campionati del mondo di nuoto. Un fantastio Paltrineri è oro nei ...Seconda medaglia per Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto che si chiudono oggi in Ungheria. Dopo aver vinto i 100 Rana, superando ogni aspettativa, la tarantina ha chiuso seconda nei 50 Rana, la “sua ...