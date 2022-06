Mondiali di nuoto 2022: oro di Paltrinieri nei 1.500 e della staffetta 4x100 mista - Sport - Altri Sport (Di sabato 25 giugno 2022) Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero oro nel sincro duo libero Budapest (Ungheria), 25 giugno 2022 - Brilla l'Italia ai Mondiali di nuoto di Budapest. Capolavoro di Gregorio PAltrinieri che trionfa ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero oro nel sincro duo libero Budapest (Ungheria), 25 giugno- Brilla l'Italia aididi Budapest. Capolavoro di Gregorioche trionfa ...

Pubblicità

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - Circelabulletta : RT @Eurosport_IT: ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico ai Mon… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Strepitosa performance degli azzurri che volano via sin dai primi 200 dove gli iridati di dorso e rana, Thomas Ceccon e Nicolò… -